Reitoria e APUG querem diálogo com a Câmara antes da aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município

Por Wesley Silas

No próximo mês de outubro acontece a eleição na UnirG para escolha da nova reitoria e vice reitoria. Enquanto a eleição não acontece, grande parte da Academia manifesta contra a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que regulamenta o modelo de eleições da Universidade de Gurupi (UNIRG) de autoria da Câmara Municipal com assinatura dos 14 vereadores, aprovada em primeiro turno. Os principais pontos encontram-se no âmbito acadêmico envolvendo mudanças na dedicação exclusiva considerada como um dos pilares do Ensino Superior envolvendo a pesquisa, ensino e a extensão, onde os vereadores propuseram mudar o modelo para maior controle e transparência sobre as horas dedicadas, importante no processo de avaliação da Universidade. Outro ponto abordado é a mudança na escolha da reitoria da Unirg, por criar uma lista tríplice. As mudanças na Lei Orgânica do Município, segundo a Comunidade Acadêmica, promoverá grave prejuízo à Universidade Unirg e a escolha da lista tríplice poderá ferir a autonomia da academia, abrindo interferências políticas na instituição no momento em que há no Congresso Nacional um Projeto de lei acaba com lista tríplice para escolha de reitores e vice-reitores das Universidades. A proposta encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e obriga a nomeação do mais votado pelos professores, funcionários e alunos.

Participaram da entrevista a Reitora Sara Falcão, o vice-reitor, professores Jeann Bruno Ferreira e o presidente da Associação dos Professores Universitário de Gurupi (APUG-SSIND), professor Antônio Jerônimo Netto.

Confira a íntegra da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município.