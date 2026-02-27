Relatado pela Professora Dorinha, Senado aprova dispensa de trabalho para pais de crianças com câncer sem perda salarial

Por Redação

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei 2.865/2025, que assegura a pais, mães ou responsáveis por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer o direito de faltar ao trabalho sem prejuízo salarial pelo tempo necessário para acompanhar os procedimentos médicos.

A proposta, de autoria da senadora Eudócia (PL), altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e abrange apenas trabalhadores regidos por essa legislação. A relatora, senadora Professora Dorinha Seabra (União), destacou que a medida humaniza as relações de trabalho e pode ser conciliada com adaptações como o trabalho remoto.

Segundo a senadora, a iniciativa reduz os impactos psicológicos e emocionais no afastamento prolongado de menores em tratamento, favorecendo a adesão aos protocolos médicos.

Dorinha ainda acrescentou que o benefício não impõe ônus desproporcional aos empregadores, limitando-se ao pagamento do salário sem encargos adicionais.

O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados.

(Com informações da Agência Senado)