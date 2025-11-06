Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil; medida beneficiará mais de 98 mil tocantinenses, pontua senadora Dorinha ao votar a favor da proposta

A mudança terá impacto direto para mais de 98 mil contribuintes no Tocantins. Desses, cerca de 69 mil pessoas com renda de até R$ 5 mil deixarão de pagar o tributo, enquanto 29 mil que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil terão descontos proporcionais.

Por Redação

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (05), o projeto de lei (PL 1.087/25) que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. A senadora Professora Dorinha Seabra (União) votou a favor da proposta, que representa um avanço significativo na busca por mais justiça tributária e alívio no orçamento das famílias brasileiras.

Com a nova regra, quem ganha até R$ 5 mil por mês ficará 100% isento do pagamento do imposto. Já os contribuintes com renda entre R$ 5 mil e R$ 7.350 terão redução progressiva na cobrança — uma medida que corrige distorções e enfrenta de forma concreta a desigualdade social.

Para a senadora Dorinha, a aprovação é uma vitória para os trabalhadores e uma resposta à necessidade de tornar o sistema tributário mais justo e equilibrado. “Essa medida traz alívio real para milhões de brasileiros e mostra o compromisso do Congresso com quem mais precisa”, afirmou.

Tocantins

De acordo com dados da Receita Federal, a mudança terá impacto direto para mais de 98 mil contribuintes no Tocantins. Desses, cerca de 69 mil pessoas com renda de até R$ 5 mil deixarão de pagar o tributo, enquanto 29 mil tocantinenses que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil terão descontos proporcionais.

Em nível nacional, a Receita estima que 90% dos brasileiros que declaram Imposto de Renda estarão na faixa de isenção total ou parcial, e 65% dos contribuintes (mais de 26 milhões de pessoas) ficarão completamente isentos — o que faz dessa a maior alteração na tabela do IR da história recente do país.