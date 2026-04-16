Senador Eduardo Gomes destaca força do agro no Tocantins em palestra no Farm Day e lançamento da Agrotins 2026

Por Redação

O lançamento da 26ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2026), realizado nesta quinta-feira, 16, em Cariri do Tocantins, reuniu lideranças políticas e do setor produtivo e contou com a participação do vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, pré-candidato à reeleição.

A solenidade ocorreu na Fazenda Pai e Filho, dentro da programação da 4ª edição do Farm Day, e teve ainda a presença do governador Wanderlei Barbosa e da senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Dorinha Seabra.

Agro como vetor econômico

Eduardo Gomes colocou o agronegócio como eixo estratégico de desenvolvimento e destacou o papel da Agrotins na consolidação do Tocantins como ambiente competitivo. “O Tocantins tem hoje um agro competitivo, conectado com inovação e preparado para crescer ainda mais. A Agrotins consolida esse ambiente de negócios e demonstra que o estado está no caminho certo para ampliar produção, gerar emprego e atrair investimentos”, afirmou.

Durante a solenidade, Wanderlei Barbosa apresentou as diretrizes da Agrotins 2026, que terá como tema “Origem rastreada, qualidade comprovada”, e anunciou a autorização para uso de créditos de ICMS na aquisição de máquinas e insumos durante a feira. A medida busca ampliar investimentos e fortalecer o ambiente de negócios no Tocantins.

Agrotins 2026 e Farm Day 2026

A feira será realizada entre os dias 12 e 16 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

O Farm Day 2026 segue até o dia 18 de abril, em Cariri do Tocantins, com palestras, painéis, demonstrações tecnológicas e rodadas de negócios.