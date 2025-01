Senador Eduardo Gomes garante apoio a Figueirópolis e busca consenso contra mudança no traçado da ferrovia

Por Redação

O presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, destacou nesta quinta-feira, 16, a necessidade de mobilização conjunta para impedir a alteração no traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), que poderia excluir o município de Figueirópolis do projeto original. O traçado previsto faria a conexão com a Ferrovia Norte-Sul, enquanto a proposta de alteração sugere a ligação com Mara Rosa (GO), conectando-a à Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).

Para Eduardo Gomes, essa mudança compromete o desenvolvimento econômico do Tocantins e do município de Figueirópolis, que está estrategicamente localizado na rota da Ferrovia Norte-Sul.

“A FIOL é essencial para o crescimento do agronegócio e do setor produtivo, que justificam esse investimento. A bancada federal, os parlamentares estaduais, prefeitos e líderes locais estão unidos nessa causa”, afirmou.

O senador destacou também que o tema requer união entre lideranças políticas e institucionais do estado, destacando sua boa relação com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a bancada federal do Tocantins, o que pode facilitar as articulações necessárias para manter o projeto original. “Isso não pode ser motivo de disputa interna ou crítica política a quem quer que seja. O assunto é de Estado, precisamos de todos”, concluiu.

O prefeito de Figueirópolis, José Fontoura (Republicanos), manifestou nesta semana preocupação com a possibilidade de exclusão do município. “A FIOL é fundamental para atrair empresas, gerar emprego e renda. Já entramos em contato com o governador e a bancada federal, que estão comprometidos com essa causa”, afirmou.

Impacto estratégico

A FIOL, com 1.527 km de extensão, está projetada para ligar o porto de Ilhéus, na Bahia, à cidade de Figueirópolis, no Tocantins. Contudo, a proposta de alteração do traçado inclui um novo destino final: Mara Rosa (GO), conectando a ferrovia à Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).