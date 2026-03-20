Senador Eduardo Gomes garante R$ 2 milhões ao Hospital Padre Luso após certificação federal e reforça atendimento no Tocantins

Por Redação

No Tocantins, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, garantiu a destinação de R$ 2 milhões ao Hospital Padre Luso, em Palmas, após a unidade conquistar a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), concedida pelo Ministério da Saúde.

A certificação, aguardada há anos, assegura imunidade tributária e amplia a possibilidade de convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo a capacidade de atendimento da unidade filantrópica, que atende majoritariamente população de baixa renda.

Com a nova condição, o hospital passa a ter maior margem para investimentos, ampliação de serviços e aumento da oferta de cirurgias, além de consolidar o reconhecimento pela qualidade dos atendimentos prestados ao SUS.

Eduardo Gomes destacou que a atuação política foi determinante para viabilizar o reforço financeiro no momento em que a instituição amplia sua estrutura. “O Hospital Padre Luso presta um serviço essencial à população. Com essa certificação, garantimos as condições necessárias para ampliar o atendimento e fortalecer a rede de saúde”, afirmou.

O senador também ressaltou o vínculo pessoal com a unidade. “É uma pauta que carrego há muitos anos. Atendo a um pedido do meu pai, que conheceu de perto a importância desse hospital”, destacou.

Nas últimas semanas, Eduardo Gomes esteve no hospital acompanhado da esposa Arlinda Carla, da deputada estadual Vanda Monteiro e do vereador Marcio Reis, reforçando a articulação institucional em torno da unidade.

Localizado em Taquaralto, no Jardim Aureny III, em Palmas, o Hospital Padre Luso é referência em atendimento humanizado, com destaque para serviços de oncologia, e desempenha papel estratégico no atendimento à população do Tocantins.