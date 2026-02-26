Tocantinenses podem negociar contas de energia com descontos de até 98% e parcelamento em até 24 vezes

Condições incluem abatimento sobre valor total, juros ou multa e negociação digital, sem sair de casa

Por Redação

Clientes da Energisa Tocantins que estejam com contas de energia em atraso podem regularizar seus débitos com condições facilitadas e personalizadas. A distribuidora oferece descontos de até 98%, que podem ser aplicados sobre o valor total da dívida, juros ou multa, além de parcelamento em até 24 vezes, conforme o perfil do consumidor.

A negociação pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. O atendimento está disponível pelo aplicativo Energisa On, para Android e iOS, e pelo site oficial da empresa, garantindo praticidade e segurança ao cliente.

As condições são avaliadas caso a caso, considerando o histórico de pagamento e o tempo de atraso. Segundo a distribuidora, a orientação é que o consumidor procure os canais oficiais assim que identificar dificuldade para manter as faturas em dia.

“Nosso objetivo é oferecer alternativas que realmente caibam no orçamento do cliente. A negociação personalizada permite encontrar a melhor solução para cada situação, evitando que o débito evolua e trazendo mais tranquilidade financeira”, destaca o coordenador comercial da Energisa Tocantins, Erick Honório.

Os pagamentos podem ser realizados via Pix, cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelados, conforme as condições aprovadas no momento do acordo. Para negociar, é necessário apresentar documento pessoal com foto e, se possível, uma conta de energia recente.

Feirão Serasa Limpa Nome

Os interessados em regularizar a sua situação com a Energisa Tocantins também podem aproveitar o Feirão Serasa Limpa Nome, disponível até o dia 1º de abril. A iniciativa, que oferece atendimento on-line e presencial, é uma oportunidade para limpar o nome e negociar débitos com descontos.