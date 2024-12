Tragédia anunciada! Moradores relatam o descaso e falta de manutenção na ponte que liga os estados do Tocantins e Maranhão, que desabou neste domingo, 22

As péssimas qualidades do local vinham chamando a atenção e eram denunciadas nas redes sociais e até em trabalhos de escola

Por: Jornalista Mychelle Tauane

No início da tarde deste domingo, 22, a ponte sobre o Rio Tocantins, Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Tocantins e Maranhão, na BR- 226, desabou e vitimou mais de 10 pessoas, sendo um sobrevivente e 13 pessoas desaparecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro caminhões, dois deles com material altamente químico, duas motocicletas, um carro de passeio, duas motos e uma caminhonete, caíram no rio no momento do acidente. Ainda nas primeiras horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT divulgou as rotas alternativas para motoristas que passariam no local. Inaugurada em meados de 1960, com mais de 500 metros de comprimento, sendo 140 metros de vão central, a ponte, localizada na parte mais estreita do rio, liga a região norte e sul do país e é fundamental para o escoamento da produção nestas regiões.

Devido ao grande fluxo de veículos, as péssimas qualidades do local vinham chamando a atenção e eram denunciadas por moradores nas redes sociais e até em trabalhos de escola, como o caso de Alexssandro Teles que ainda em 2020 realizou o seu Trabalho de Conclusão de Curso, com base nas más qualidades da Ponte de Estreito, sua cidade natal. Por meio de fotografias, o estudante mostrou a falta de sinalização no local, capa asfáltica deteriorada, ferros expostos por meio de grandes cavidades, soleira de passeio quebrada, pontos de junção de tabuleiros com grandes desníveis, causando vibrações em quem passava, dentre outros problemas.

Nos últimos dias, as cobranças de moradores para a realização de um laudo técnico da ponte se tornaram frequentes. O professor, Edilson Brustolon, chegou a alertar as autoridades um dia antes da tragédia. “Se esse local por ventura vier a cair, as autoridades não poderão dizer que nós não alertamos e até cobramos um posicionamento. Essa ponte nos preocupa e a falta de reparos também”, disse Edilson por meio do vídeo divulgado.

Já o vereador da cidade de Aguiarnópolis gravava um vídeo no momento do acidente, mostrando a situação no local. “Sofremos com isso há anos, aqui podemos ver as tantas rachaduras e os grandes buracos no asfalto. Precisamos de uma ação imediata antes que aconteça uma tragédia”, pontuou Elias Júnior, antes de sair correndo após o início do acidente.

O ministro de Infraestrutura de Transporte e os governadores do Tocantins e Maranhão determinaram uma força-tarefa e mobilização imediata de equipes para prestar apoio e suporte a todas as vítimas que resultaram do desabamento. As autoridades anunciaram uma visita técnica no início da manhã desta segunda-feira, 23.