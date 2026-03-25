Wanderlei Barbosa esclarece declarações ao Portal Atitude e reafirma independência em seu retorno ao Governo

Por Wesley Silas

Durante agenda oficial em Araguaína para a inauguração da sede do Comando Regional de Policiamento (CRP-2), o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) detalhou o contexto de suas recentes declarações ao Portal Atitude em Formoso do Araguaia. O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para corrigir interpretações equivocadas que circularam nos bastidores políticos e na imprensa estadual nas últimas 24 horas.

Esclarecimento sobre o Judiciário e o apoio Político

Questionado pelo jornalista Lucas Lima sobre falas concedidas em entrevista exclusiva a este portal, Wanderlei foi enfático ao separar o processo jurídico de seu retorno ao cargo das alianças políticas que sustentaram sua gestão no período.

O governador rechaçou qualquer hipótese de acordo ou interferência política em sua volta ao poder após o afastamento de 93 dias. “Quem me reconduziu ao cargo foi o Poder Judiciário”, afirmou categoricamente, reforçando que o processo seguiu estritos ritos legais, sem concessões de natureza partidária.

O Papel da Senadora Dorinha e de Amélio Cayres

Embora tenha reafirmado a natureza jurídica de seu retorno, Wanderlei Barbosa fez questão de pontuar o suporte político recebido em Brasília e no Tocantins durante a crise. Ele destacou a atuação da senadora Professora Dorinha (UB), que, com o aval do presidente da Assembleia Legislativa (Aleto), Amélio Cayres, foi interlocutora importante na defesa dos interesses do Estado no Distrito Federal naquele período.

A entrevista de Wanderlei ao Portal Atitude — aconteceu num momento de descontração sobre o cenário eleitoral e o fortalecimento do Republicanos e, — foi lida fora de contexto por alguns setores. Em Araguaína, o governador restabeleceu a narrativa de que o apoio político recebido de aliados como Dorinha e Cayres foi institucional e de solidariedade, sem relação com a decisão judicial que o manteve no cargo.

Foco na Gestão e no Partido

A declaração encerra especulações sobre possíveis fissuras na base governista. Wanderlei Barbosa mantém a estratégia de fortalecimento do seu partido, o Republicanos, enquanto preserva a harmonia com os principais nomes do União Brasil e da Aleto, consolidando um bloco de sustentação focado na governabilidade e nos projetos para os próximos anos.