Wanderlei Barbosa sela compromisso com Professora Dorinha e defende Republicanos com Amélio Cayres na chapa majoritária

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o governador destacou a lealdade do grupo político e afirmou que o Republicanos buscará protagonismo nas próximas eleições com candidaturas ao Senado e à Vice-Governadoria na majoritária com a senadora Dorinha Seabra (UB).

Por Wesley Silas

Formoso do Araguaia – O cenário político para as próximas eleições ganha contornos de definição e unidade no grupo governista. Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reafirmou sua aliança com a senadora Professora Dorinha (UB) e detalhou a estratégia para manter a coesão de sua base aliada, que inclui nomes de peso como o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (UB).

Compromisso e Lealdade

Wanderlei Barbosa foi enfático ao tratar de sua relação com a senadora Dorinha. Segundo o governador, o apoio à parlamentar é uma questão de palavra empenhada e gratidão mútua [01:05]. Ele revelou que o compromisso foi construído com a intermediação direta do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Amélio Cayres (Republicanos).

“Vou trabalhar pelo ajuste do grupo, pois tenho um compromisso firmado com a senadora Professora Dorinha. Esse acordo nasceu de uma provocação do presidente Amélio Cayres, que me pediu para assumir os compromissos necessários para viabilizar nosso projeto político. Ele sabe disso e reconhece a importância dessa união”, declarou o governador.

O Papel de Amélio Cayres e a Majoritária

O governador também ressaltou a importância estratégica de Amélio Cayres na composição das forças políticas. Wanderlei destacou o cuidado e o respeito que dedica ao deputado, lembrando que o Executivo teve participação ativa na eleição de Cayres para o comando do Legislativo.

Republicanos na majoritária de Dorinha

Questionado sobre a chapa majoritária, Barbosa garantiu que o Republicanos terá papel de destaque. Como a legenda não lançará candidato ao Governo — uma vez que Wanderlei lidera o processo — o foco total será na indicação de nomes para o Senado e para a Vice-Governadoria.

“Pelo tamanho e pela força do Republicanos, lutaremos por uma vaga no Senado e pela Vice-Governadoria. Teremos chapas completas e competitivas para deputados federais e estaduais”, afirmou [01:58]. Sobre uma eventual candidatura de Amélio Cayres ao Senado, o governador foi receptivo: “Se ele tiver esse projeto, o partido abraçará a causa”

Disputa por Espaço no Legislativo

Em um tom de confiança, Wanderlei Barbosa comentou as projeções do senador Eduardo Gomes (PL), que planeja eleger uma bancada robusta. O governador aceitou o “desafio” e projetou números ainda maiores para o seu partido.

“O Republicanos buscará eleger sete deputados estaduais e três federais. Queremos mostrar a força de um partido que detém o maior número de prefeitos, vereadores e parlamentares no Estado”, concluiu o chefe do Executivo.

A entrevista sinaliza que, apesar das naturais articulações de bastidores, o grupo liderado por Wanderlei Barbosa caminha para um palanque unificado, priorizando a estabilidade política e o desenvolvimento do Tocantins.