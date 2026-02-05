Ao lado de aliados, Laurez testa musculatura política em Miranorte, após manter pré-campanha em “stand by” depois do retorno de Wanderlei ao Palácio

Por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, voltou a circular pelo interior em clima de articulação eleitoral. Nesta quarta-feira (04), ele esteve em Miranorte para uma reunião com lideranças políticas, entre elas pré-candidatos a deputado federais como Zé Roberto, representando o ex-governador Mauro Carlesse e Iratã Abreu; representantes do setor produtivo, em um encontro que, oficialmente, tratou de demandas regionais, mas, nos bastidores, foi lido como mais um movimento de busca da consolidação de sua pré-candidatura ao governo.

O encontro ocorreu na residência do pecuarista Flávio Corrêa e reuniu nomes ligados a diferentes grupos políticos, reforçando a tentativa de Laurez de se manter no centro do tabuleiro após o período de 93 dias em que ocupou interinamente o governo do Estado, durante o afastamento do governador Wanderlei Barbosa. Naquele momento, a euforia no grupo do PSD alimentou a expectativa de que Laurez poderia construir uma candidatura competitiva a partir da caneta governamental. Com o retorno de Wanderlei ao cargo – e a declaração reiterada de que não pretende renunciar – o vice voltou a uma posição de “stand by”, sem espaço formal no comando do Executivo, mas mantendo a agenda de pré-campanha.

Em Miranorte, Laurez reforçou o discurso desenvolvimentista e destacou Miranorte e Miracema como municípios estratégicos pela localização às margens da BR-153, principal corredor logístico do Tocantins, e pelo potencial de formação de um polo agroindustrial e comercial no centro-norte do Estado. Na pauta oficial, foram tratadas questões de segurança pública, infraestrutura urbana e atração de investimentos para fortalecer a economia regional – temas que dialogam diretamente com o discurso que ele pretende levar às bases como alternativa de gestão.

A lista de participantes evidenciou o caráter político-eleitoral da reunião. Estiveram presentes o deputado estadual Danilo Alencar; os vereadores de Miranorte Jânio da Náutica, Neurivan e Bruno Lustosa; os vereadores de Rio dos Bois Neném Arara e Rogério ET; o ex-prefeito de Palmas Raul Filho; o ex-prefeito de Itaguatins Homero Júnior; o ex-secretário de Estado Herbert Brito (Dr. Buti); o representante do ex-governador Mauro Carlesse, Zé Roberto; além dos pré-candidatos a deputado federal Larissa Rosenda e Iratã Abreu.

Ao falar sobre o futuro da região, Laurez defendeu o incentivo à industrialização, a valorização do agronegócio e o planejamento estruturado para geração de empregos e crescimento sustentável. Nos bastidores, porém, a leitura é de que cada viagem, cada reunião ampliada e cada gesto de aproximação com lideranças locais fazem parte da estratégia do vice-governador para não perder protagonismo num cenário em que o titular do Palácio Araguaia garante que não deixará o cargo, mantendo Laurez fora do jogo institucional, mas ativo no tabuleiro político.