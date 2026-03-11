Com meta de reunir até 600 ex-prefeitos, Associação é reativada no Tocantins para enfrentar “apagão de defesa” de ex-gestores

Movimento de ex-prefeitos ganha força no Tocantins com reativação de associação estadual

Por Redação

Um grupo de ex-prefeitos realizou nesta quarta-feira, 11, uma Assembleia Geral online que oficializou a reativação da Associação Tocantinense dos Ex-Prefeitos do Tocantins (ATODEP). A mobilização pela retomada da entidade começou ainda em 2017 e agora ganha novo fôlego com a adesão inicial de 31 fundadores e a expectativa de chegar a cerca de 100 filiados nos primeiros meses.

A iniciativa pretende alcançar aproximadamente 600 ex-gestores municipais em todo o estado e aposta na pluralidade e na independência política como princípios de atuação. Entre os objetivos da associação está a oferta de assistência jurídica, contábil, de auditoria e suporte técnico aos associados em questões decorrentes do período em que exerceram o mandato de prefeito.

A diretoria fundadora terá como missão restaurar a capacidade de defesa institucional da entidade, estruturar as bases para a adesão de novos membros e resgatar o apoio técnico aos ex-gestores, preparando o terreno para um novo ciclo de atuação permanente.

“Essa associação, nós tivemos essa ideia ainda em 2017 porque nós temos mais ou menos 640 ex-prefeitos, muitos com algum problema jurídico ou contábil. Nós já temos o apoio necessário para tocar e fazer essa assistência resolvendo o problema desses ex-prefeitos”, afirmou o presidente fundador e líder da recondução provisória da entidade, o ex gestor de Santa Fé do Araguaia, Valtenis Lino da Silva.

Ele acrescentou que a atuação da associação também poderá contribuir para destravar a vida política de muitos ex-gestores.

“Destes 600 ex-prefeitos, pelo menos 400 têm vontade de voltar para a política e não voltam em função de não ter as possibilidades legais de serem candidatos, conforme levantamento. Os problemas deles, acima de 90%, têm condições de serem resolvidos. E vamos resolver”, pontuou.

Segundo os organizadores, a entidade nasce com caráter plural e independente politicamente.”Estamos criando tudo na maior transparência”, reafirmou Valtenis.

Para o grupo, a reativação da ATODEP representa uma pauta de alcance estadual, voltada ao resgate institucional de mais de 500 ex-gestores, ao restabelecimento de suporte técnico em 139 municípios tocantinenses e ao enfrentamento do que classificam como um “apagão de defesa” enfrentado por ex-prefeitos no estado.