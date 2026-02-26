Eduardo Fortes e Luana Nunes unem forças para ampliar a voz regional na Assembleia e em Brasília

A pré-campanha nas regiões sul e sudeste do Tocantins ganhou um novo desenho político com a aproximação entre o deputado estadual Eduardo Fortes e a secretária de Saúde de Gurupi e pré-candidata a deputada federal Luana Nunes (PL). A aliança, que envolve lideranças ligadas à prefeita Josi Nunes (UB) e ao grupo do empresário Oswaldo Stival Júnior, busca consolidar uma dobradinha regional com o argumento de fortalecer a representatividade no Legislativo estadual e no Congresso Nacional, em um cenário marcado pela disputa por espaço e pela presença de candidaturas sem base histórica no território.

Por Wesley Silas

A parceria entre o deputado estadual Eduardo Fortes e a secretária de Saúde de Gurupi e pré-candidata a deputada federal Luana Nunes (PL) formaliza uma articulação que, segundo aliados, pretende dar mais peso político às regiões sul e sudeste do Tocantins. A construção reúne lideranças que até recentemente estiveram em campos distintos na política local, incluindo o grupo da prefeita Josi Nunes (UB), e amplia o alcance com o apoio do grupo ligado ao empresário Oswaldo Stival Júnior.

Nos bastidores, a estratégia tem um objetivo claro: somar capilaridade eleitoral com atuação regional. A leitura dos envolvidos é que a presença de um nome com mandato na Assembleia e outro com projeto competitivo para Brasília aumenta a capacidade de articulação do território, sobretudo em pautas que dependem de interlocução com o governo estadual e o governo federal.

Para Eduardo Fortes, a dobradinha cria uma rede de mobilização em torno de um projeto conjunto. “Fechamos uma parceria em Gurupi e na região sul do Tocantins. Eu vou apoiá-la como pré-candidata a deputada federal e ela vai nos apoiar para deputado estadual. A parceria foi construída com a Luana, com a prefeita Josi Nunes, com o senhor Oswaldo Stival e com o nosso grupo, que tem o Aelton e o João Victor, para iniciar um trabalho e fortalecer as regiões sul e sudeste na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”, afirmou o parlamentar.

Já Luana Nunes sustenta que a articulação busca enfrentar um problema recorrente em períodos eleitorais: a fragmentação do voto regional e o avanço de candidaturas com pouca presença no dia a dia das cidades. Na avaliação do grupo, o eleitor tende a perder influência quando troca nomes com histórico de atuação local por projetos sem raízes no território, o que pode reduzir a capacidade de cobrança e de priorização das demandas regionais no mandato.

Para Luana, o argumento central da dobradinha é a necessidade de manter representantes conectados às demandas de Gurupi e demais municípios das regiões sul e sudeste. O discurso também enfatiza a importância de recursos obtidos via emendas parlamentares, frequentemente citadas por gestores como um dos instrumentos que ajudam a viabilizar ações e investimentos nos municípios, especialmente em áreas sensíveis como a saúde.