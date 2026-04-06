Diane da Vitória dos Bichos troca PSB pelo PSDB e confirma pré-candidatura à Câmara Federal

Por Redação

A vereadora de Gurupi, Diane da Vitória dos Bichos, oficializou sua pré-candidatura a deputada federal. A parlamentar passa a integrar a base política liderada por Vicentinho Júnior, pré-candidato ao Governo do Tocantins.

Mudança Partidária

No último dia 4 de abril, conforme o prazo da janela partidária, Diane obteve a carta de anuência do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O documento autorizou sua desfiliação sem perda de mandato, permitindo o ingresso no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Segundo a pré-candidata, a transição foi planejada para alinhar sua atuação ao novo grupo político.

Histórico e Pautas

Com trajetória de 15 anos no setor social, Diane tem a proteção animal como principal bandeira, mas também atua em frentes voltadas aos direitos das mulheres, políticas para idosos e segurança pública.

A inclusão de seu nome na disputa pela Câmara Federal visa ampliar a representatividade da região sul do estado no cenário nacional. A pré-candidatura é uma das apostas da coligação de Vicentinho Júnior para fortalecer a presença feminina na chapa proporcional.