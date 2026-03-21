Força feminina: 92% das prefeitas fecham com Dorinha para o governo

Por Redação

A maioria das prefeitas do Tocantins se reuniu na manhã desta sexta-feira (20), no gabinete da senadora Professora Dorinha (União), para manifestar apoio à sua pré-candidatura ao Governo do Estado. Das 25 prefeitas tocantinenses, 23 já oficializaram o apoio à senadora, o que representa 92% das gestoras municipais do estado.

No encontro, as gestoras destacaram a necessidade de ampliar a presença de mulheres nos espaços de decisão e apontaram a pré-candidatura de Dorinha como fator de virada na disputa pelo Executivo estadual, com potencial real de reconfigurar o equilíbrio de forças no estado.

A prefeita Camila Fernandes, de Miracema, expressou sua gratidão e apoio à senadora. “Eu tenho a professora Dorinha como um exemplo, ela faz tudo com excelência. Ela me apoiou quando eu mais precisei, e eu não poderia deixar de retribuir esse ato. Meu carinho é recíproco. Quero dizer que Miracema está de portas abertas para apoiá-la. Tenho certeza de que ela está preparada para governar nosso estado”, afirmou.

No encontro, Professora Dorinha relembrou sua chegada ao Tocantins e ressaltou o motivo de colocar seu nome à disposição. “O Tocantins me deu tudo que tenho e tudo que sou. Passei no concurso e vim para crescer junto com o estado. E é isso que todos nós queremos: um estado bom para todos os tocantinenses. Sinto que é o meu momento de enfrentar e estou pronta para esse desafio”, disse.

Prefeitas que declaram apoio:

Thaynara Melo – Alvorada

Nelida Mirandão – Barra do Ouro

Ana Flávia Alves – Crixás

Tota do Francimar – Esperantina

Maria de Jesus (Nêga) – Goianorte

Fátima Coelho – Guaraí

Josi Nunes – Gurupi

Maria Aparecida Lima Rocha – Itacajá

Kéia Caponi – Itaporã

Luciene Lourenço de Araújo – Jaú do Tocantins

Márcia Reis – Lajeado

Camila Fernandes de Araújo – Miracema

Nezita Martins Neta – Monte Santo

Susley de Anibal – Novo Jardim

Ivanilda Pereira – Novo Alegre

Edinalva Oliveira Ferreira – Rio da Conceição

Valdéia Martins – Rio Sono

Vicença Lino – Santa Fé do Araguaia

Eliene Batista Diogenis – Santa Tereza

Professora Nenzinha – São Sebastião

Dôra Farias – Sítio Novo

Maria do Socorro – Taipas

Filomena Coelhos – Tupiratins