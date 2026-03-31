“Janela Partidária: Presidente da Assembleia oficializa ida para o MDB e consolida ‘terceira via’ ao Palácio Araguaia”

Presidente da Assembleia Legislativa troca Republicanos pelo MDB e assume pré-candidatura a vice-governador, sacramentando uma das maiores mudanças de cenário no fechamento da janela partidária.

Da Redação – Portal Atitude

O cenário político do Tocantins sofreu mais uma mudança importante nesta terça-feira, 31, com a oficialização da saída do deputado Amélio Cayres do partido Republicanos. O atual presidente da Assembleia Legislativa (Aleto) assinou a ficha de filiação ao MDB, selando o rompimento definitivo com a base do governador Wanderlei Barbosa e consolidando sua pré-candidatura a vice-governador na chapa encabeçada por Vicentinho Junior (pré-candidato ao Governo) e Alexandre Guimarães (pré-candidato ao Senado).

A movimentação é estratégica. Ao trocar a legenda governista pelo MDB no apagar das luzes da janela partidária, Cayres não apenas leva consigo seu capital político — construído ao longo de cinco mandatos —, mas também altera a correlação de forças entre os Poderes.

Discurso de Renovação e Críticas Veladas

Durante o ato de filiação, que reuniu prefeitos e vereadores de diversas regiões, o tom dos discursos foi de independência. Amélio Cayres, conhecido pelo perfil conciliador, deu sinais claros de que a nova trajetória será pautada pelo confronto de ideias com a atual gestão.

“Política se faz com humildade, sem arrogância e sem prepotência. Vamos construir esse projeto nas ruas, ouvindo o povo tocantinense”, afirmou Cayres, em uma fala interpretada nos bastidores como um recado direto ao estilo de governança do Palácio Araguaia.

A Força do Grupo

Vicentinho Junior, que agora tem Cayres como braço direito na disputa majoritária, destacou que a experiência do presidente da Aleto traz equilíbrio e segurança para o grupo. “Não teremos um vice decorativo. Teremos um governador experiente e um novo, lado a lado, para devolver ao Tocantins a vontade de crescer”, declarou Vicentinho.

Alexandre Guimarães, que fecha o tripé da chapa como pré-candidato ao Senado, reforçou que o grupo se apresenta como uma alternativa propositiva, buscando atrair as lideranças que se sentem desprestigiadas no atual arranjo político estadual.

Perfil e Trajetória

Natural de Érico Cardoso (BA) e radicado no Tocantins desde 1976, Amélio Cayres possui uma base sólida no Bico do Papagaio. Foi prefeito de Esperantina por dois mandatos e ocupa uma cadeira no Parlamento Estadual desde 2006. Sua gestão à frente da Assembleia Legislativa, iniciada em 2023, é marcada pela estabilidade, fator que ele agora pretende exportar para o projeto majoritário do MDB e seus aliados.

O movimento de Cayres é o lance mais audacioso desta janela partidária e coloca a oposição em um novo patamar de competitividade para as eleições de 2026.