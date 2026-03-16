Opinião do leitor | Vicentinho ruge. Faz rastro de onça, joga acertado, se ajeitando certinho.

Por Erasmo José de Ananias Neto *
Vicentinho, nesse momento, faz rastro de onça . Lança-se como pré-candidato a governador, para manter-se na crista da onda do bate-rebate do fofoquismo político.
Se o movimento ganhar corpo…, sinto que fará bem para a disputa, na medida que, quanto mais candidatos, melhor as propostas, o debate de ideias 💡.
Mas para encorpar, como diz o Doutor Bruno Ceará homem de campanhas eleitorais ali das bandas de Araguaína. Doutor sim, pois cada um é doutor em sua arte e em ganhar eleição formou Bruno doutoragem. Pra ganhar eleição tem que movimentar, o que Vicentinho faz mirando, em análise preliminar especulativa mas com dados, o Senado.
Agora vejamos, Vicent Van Gogh faz o certo, lança o milho para pegar galinha, ou quiçá o galo 🐔.
E aqui, no pormenor de pegar um Galo, sinto estar o pulo do Gato de Vicent Van Tin.
Assuntem, começou-se lapiar o lombo de Gagin, a turma vai bater pra mode derrubar.
Então, Vicentinho correndo por fora, pode pegar na corrida ou na baladeira Laurez na composição dobradinica na formação da chapa senatorial.
No cenário atual, se mostra o mais inteligente tanto para Laurez, como para Van Tin.
Lembremos que em toda a história de conquistas do PODER quando se une os fracos a vitória é certa.
Aqui não estou dizendo que Laurez ou Vicentinho são fracos. Mas, se unirem …Vicentinho não terá nada a perder, Laurez só a ganhar.
E nesse estado pré-eleitoral, tirando uma linha baseado no fato de que Amélio, quando entrevistado por Silene Borges, disse que foi criado na lida do gado, tem que assuntar bem Vicent, pois pode, se não por atenção, deixar o melhor touro nelore sumir na capoeira. Digo isso perguntando a vocês “chapa Caíres governador e Vicentinho para senador é forte ou não é?”
* Erasmo José de Ananias Neto, nos bastidores das alianças.
**Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Portal Atitude.