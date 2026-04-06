Podemos reforça quadro político com retorno de Ronaldo Dimas

Sigla confirma um dos principais nomes com reconhecimento em gestão pública no Tocantins; ex-prefeito de Araguaína volta ao partido como liderança de peso no estado_

Por Red

O Podemos confirmou a volta de Ronaldo Dimas ao seu quadro político no Tocantins. O movimento mostra a estratégia da legenda de consolidar lideranças com experiência administrativa e histórico de resultados, em um cenário que começa a se reorganizar para 2026.

Com trajetória consolidada na gestão pública, Ronaldo Dimas governou Araguaína por dois mandatos consecutivos e ficou marcado por um ciclo de reestruturação urbana, investimentos em infraestrutura e reorganização administrativa. As ações desenvolvidas ao longo de sua gestão colocaram o município em um novo patamar de desenvolvimento e projetaram o nome do gestor entre os mais bem avaliados do estado.

Além da experiência como prefeito, Dimas também exerceu mandato como deputado federal, com atuação voltada à captação de recursos e viabilização de projetos para diversos municípios tocantinenses.

Perfil técnico e gestor estratégico

Em 2025, Ronaldo Dimas atuou em áreas estratégicas do planejamento público, tanto no Governo do Estado quanto na Prefeitura de Palmas, onde contribuiu na formulação de projetos estruturantes e no desenho de políticas voltadas ao crescimento urbano e econômico de Palmas, pensando a cidade para os próximos anos.

Para Ronaldo Dimas, o retorno ao partido representa a continuidade de uma trajetória construída com base em trabalho e resultados. “Volto ao Podemos com a mesma convicção de sempre, a de que política se faz com planejamento, responsabilidade e entrega. Ao longo da minha caminhada, sempre busquei fazer o que precisava ser feito, com seriedade e foco na melhoria da vida das pessoas. Esse retorno representa a continuidade de um projeto que amadureceu e que hoje reúne condições de contribuir ainda mais com o Tocantins”, destacou.

A estratégia do partido ao reincorporar o ex-prefeito aponta para a construção de um projeto político mais estruturado, com foco em lideranças que apresentam capacidade de execução e presença consolidada junto ao eleitorado. A movimentação também dialoga diretamente com a atuação do deputado federal Tiago Dimas, que tem se destacado como articulador político e peça importante na reorganização do grupo.

“Ronaldo Dimas tem uma aprovação expressiva da população de Araguaína pelo trabalho de transformação que realizou na cidade e hoje é uma referência de gestão. O Podemos segue firme no propósito de contribuir com o desenvolvimento do Tocantins, reunindo nomes preparados e com experiência para enfrentar os desafios do estado”, afirmou Tiago Dimas.