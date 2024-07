PRD confiante em eleger até três vereadores em Gurupi

Por Redação

Na última sexta-feira, 06/07, o Partido Renovação Democrática (PRD) de Gurupi revelou sua nominata de pré-candidatos a vereadores durante um evento no novo prédio da Câmara Municipal.

De acordo com o engenheiro Elvan Leão, suplente e pré-candidato a vereador, o partido está otimista em eleger pelo menos dois vereadores e acredita na possibilidade de uma terceira vaga com os votos de sobra. “Temos 22 pré-candidatos para a convenção, dos quais serão escolhidos 18”, explicou.

A nominata do PRD inclui figuras influentes como os vereadores Matheus Monteiro e Ronaldo Lira, o suplente de vereador e ex-secretário de infraestrutura engenheiro Elvan Leão, e os ex-vereadores Jonas Barros, Lêca e Cláudio do Trevo. “Nossa lista também é composta por homens e mulheres de diversos setores da sociedade de Gurupi, como Joessi do Skinão, Neirijane, Niele do Industrial, Moises Mota, Advam, Aline e Zênia, entre outros”, completou Leão.

O evento contou com a participação de importantes lideranças do partido, incluindo o Tesoureiro Nacional Marcus Vinícius, o presidente regional Walter Viana, o deputado estadual Eduardo do Dertins, a presidente municipal Cristina Donato e a prefeita Josi Nunes.