Senador Eduardo Gomes projeta maior transformação da história e reforça unidade política no lançamento da pré-candidatura de Dorinha ao Governo do Tocantins

Por Redação

Em um ato político de grande mobilização na Capital realizado nesta sexta-feira, 27, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, destacou os resultados do seu mandato e consolidou o discurso de unidade do grupo liderado pelo governador Wanderlei Barbosa durante o lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins. O evento também evidenciou a composição da chapa majoritária, com a presença do deputado federal Carlos Gaguim, que integra o projeto político e disputará o Senado ao lado de Eduardo Gomes. Realizado no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, o encontro reuniu mais de 100 prefeitos, caravanas de diversas regiões e lideranças políticas, em um ambiente lotado e com estrutura ampliada.

Em sua fala, o senador Eduardo Gomes reforçou a construção política do grupo e projetou um novo ciclo para o Estado. “Vamos para a maior transformação dessa história deste Estado. Não vamos fazer política brigando, mas é preciso lembrar que esse time visitou, recebeu e deixou obras e realizações em cada município tocantinense. A convenção vai ter que ser no Estádio Nilton Santos ou na Praça dos Girassóis. Muitos caminharam para que chegássemos até aqui”, declarou.

O senador também fez defesa direta da gestão estadual e da liderança de Wanderlei Barbosa. “Vai terminar o mandato mais popular do nosso tempo e entregar o Estado entre os 10 melhores do país. Você não se aposenta tão cedo porque esse povo não vai deixar”, afirmou.

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Força para governar

A pré-candidata ao Governo, Professora Dorinha, centrou sua fala na trajetória e na preparação para disputar o comando do Estado.

“A política é instrumento de mudança e não de poder. Não acordei de repente para colocar meu nome à disposição. Estou pronta para caminhar esse Estado e fazer uma história diferente. Quando a gente tem a oportunidade de suceder um governador que tem compromisso com o povo, a responsabilidade é ainda maior”, destacou.

Dorinha também reforçou compromisso com diálogo e escuta da população. “Tenho rumo, tenho princípios e tenho valores. Quero caminhar com as pessoas e ouvir o povo do Tocantins. Vou andar em todas as comunidades e não vou chegar lá por acaso. Quero que o Tocantins seja melhor para centenas de Marias e Pedros e que continue transformando a educação”, assegurou.

Alinhamento Político

Já o governador Wanderlei Barbosa destacou que a escolha de Dorinha foi construída com base em trajetória e alinhamento político.