União pelo Tocantins: Encontro em Palmas reúne partidos para grande movimento de filiação e apoio à pré-candidatura de Dorinha ao governo

O evento acontece nesta sexta-feira, 27, a partir das 15h30, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e contará chegada oficial do governador Wanderlei Barbosa e presenças do senador Eduardo Gomes (PL), prefeitos das principais cidades como Eduardo Siqueira Campos (Podemos), Josi Nunes (UB) e de 100 prefeitos de varias cidades do interior do Tocantins

Por Redação

Nesta sexta-feira, 27, a partir das 15h30, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios, em Palmas, lideranças políticas de todas as regiões do estado participarão de um encontro que reunirá os partidos União Brasil, Republicanos, PL, Podemos, Progressistas, entre outras siglas, em torno da construção de um projeto político para o Tocantins.

A mobilização é liderada pela senadora e pré-candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha (União Brasil), e, com a chegada oficial do governador Wanderlei Barbosa, a programação inclui um amplo movimento de filiações, reforçando e ampliando a base política do grupo.

O evento já conta com as presenças confirmadas de mais de 100 prefeitos tocantinenses, além de deputados estaduais, federais e dirigentes partidários.

Para a Professora Dorinha, o encontro representa um momento de convergência política em torno de prioridades comuns. “Esse é um movimento que nasce do diálogo com quem está na ponta, com os prefeitos, com as lideranças locais, e que busca construir um caminho mais sólido para o estado, com responsabilidade e foco em resultado”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa, que também preside o Republicanos no Tocantins, destacou a construção de uma convergência em torno de um projeto de estado. “Esse movimento mostra que há um grupo organizado, com responsabilidade e compromisso para conduzir um projeto sólido e consistente para o Tocantins.”

Presidente do PL, o senador Eduardo Gomes, destacou que o evento será uma celebração de um planejamento de novos horizontes para Tocantins e a capacidade de realização da senadora Professora Dorinha. “É um momento que abre uma estrada muito consistente, muito segura para os desenvolvimentos do Estado. Por isso, o Partido Liberal estará junto com todos os seus deputados, com todos os seus militantes, porque entendemos que nesse momento a Dorinha representa isso para o nosso Estado.

Já o prefeito Eduardo Siqueira Campos, que preside o Podemos, afirmou que o encontro reforçará o projeto coletivo e a capacidade de articulação da Professora Dorinha. “Sua pré-candidatura simboliza um novo momento, com a possibilidade histórica de elegermos nossa primeira governadora.”