Vicentinho Júnior destaca saída do pai da gestão de Eduardo para fortalecer pré-campanha ao governo do Tocantins

Por Redação

O pré-candidato ao governo do Tocantins, deputado federal Vicentinho Júnior, tem aproveitado a participação do pai, o ex-senador Vicentinho Alves, como um dos principais ativos políticos de sua pré-campanha ao Palácio Araguaia. Em entrevista ao programa “Alerta Tocantins”, da Rede Hits FM, ele explorou bastidores da relação com a ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e com o atual prefeito da capital, Eduardo Siqueira Campos, buscando sinalizar amplitude de diálogo no campo político.

Ao comentar o legado de Cinthia Ribeiro na Prefeitura de Palmas, Vicentinho Júnior tratou de rebater críticas e versões que circulam nos bastidores. Segundo ele, é preciso “separar narrativa de história” e, nessa linha, atribuiu à ex-prefeita um mandato bem avaliado, mencionando que seu grupo político esteve ao lado dela na condução da gestão.

O deputado também reforçou que a saída do pai da equipe do prefeito Eduardo Siqueira Campos teve motivação eleitoral. De acordo com Vicentinho Júnior, a decisão foi tomada para permitir que o ex-senador se dedique integralmente à pré-campanha ao governo. Ele classificou a disputa como “a campanha de suas vidas” e apresentou o pai como um quadro experiente, com trânsito em todas as regiões do Estado, o que tende a ser explorado como diferencial na articulação política.

No campo das relações políticas, Vicentinho Júnior tentou mostrar que a pré-candidatura não rompe pontes com a gestão de Palmas. Ele ressaltou a amizade e a interlocução com Eduardo Siqueira Campos, lembrando campanhas realizadas em conjunto e episódios em que recebeu apoio do prefeito e de sua família, inclusive durante o período em que esteve afastado do mandato e chegou a ser preso no ano passado.

A entrevista evidencia a estratégia da pré-campanha de Vicentinho Júnior: usar a imagem do pai como cabo eleitoral, valorizar a parceria construída com Cinthia Ribeiro e, ao mesmo tempo, preservar canais com o atual prefeito da capital, em meio a um cenário de rearranjos e acomodações no tabuleiro político tocantinense.