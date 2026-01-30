Em ascensão, Eduardo Fortes descarta vice de Dorinha e reafirma fidelidade ao governo Wanderlei Barbosa

Deputado diz que não houve conversa sobre composição majoritária e mantém foco na reeleição; parlamentar também sinaliza possível mudança partidária na janela.
Por Wesley Silas
Com presença crescente no debate político estadual e espaço ampliado nas articulações regionais, o deputado Eduardo Fortes negou ao Portal Atitude que tenha tratado sobre a possibilidade de compor como vice-governador na chapa da senadora Professora Dorinha (União Brasil), apontada como pré-candidata ao Palácio Araguaia. Segundo ele, não houve conversa com a senadora e as informações divulgadas até aqui se restringem a comentários de bastidores.
Fortes afirmou que recebe com respeito a lembrança do seu nome, mas descartou a hipótese neste momento. “Agradeço por ter meu nome citado, mas não existe conversa com a senadora sobre isso. Continuarei trabalhando como deputado e pré-candidato à reeleição para representar as regiões Sul e Sudeste do Tocantins”, declarou.
O parlamentar também ressaltou que o processo de definição de vice costuma ocorrer apenas mais adiante, na fase de montagem das chapas, próximo às convenções partidárias. “A escolha de vice acontece durante a construção da chapa, nas vésperas das convenções. Até lá, muita coisa muda”, disse.
Nos bastidores, Eduardo Fortes tem sido mencionado com frequência por lideranças municipais e interlocutores de partidos da base, em razão de sua atuação em pautas regionais e pela articulação junto ao Executivo. Ele reforçou que mantém fidelidade política ao governador Wanderlei Barbosa, destacando alinhamento com a gestão estadual e com as demandas do interior. “Sigo firme no meu trabalho e no compromisso com o projeto que está em curso no Estado”, afirmou.
Janela partidária
Outro ponto citado pelo deputado foi a janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de partido sem risco de perda de mandato. Fortes confirmou que deve conversar sobre o tema quando o prazo for aberto, mas evitou antecipar definições. “A única mudança que pode ocorrer é na janela partidária, quando vou tratar sobre uma possível mudança de partido”, explicou.
Esforços na reeleição
Ao negar qualquer tratativa para compor uma chapa majoritária, Eduardo Fortes sinaliza que pretende concentrar esforços na reeleição e na consolidação do seu espaço político, especialmente no Sul e Sudeste do Tocantins. Com discurso de lealdade ao governador Wanderlei Barbosa e cautela sobre a janela partidária, o deputado se posiciona para a disputa de 2026 sem fechar portas, mas também sem aderir, por ora, às especulações de bastidores sobre vice-governadoria.