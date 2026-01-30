Em ascensão, Eduardo Fortes descarta vice de Dorinha e reafirma fidelidade ao governo Wanderlei Barbosa

Deputado diz que não houve conversa sobre composição majoritária e mantém foco na reeleição; parlamentar também sinaliza possível mudança partidária na janela.

Por Wesley Silas

Com presença crescente no debate político estadual e espaço ampliado nas articulações regionais, o deputado Eduardo Fortes negou ao Portal Atitude que tenha tratado sobre a possibilidade de compor como vice-governador na chapa da senadora Professora Dorinha (União Brasil), apontada como pré-candidata ao Palácio Araguaia. Segundo ele, não houve conversa com a senadora e as informações divulgadas até aqui se restringem a comentários de bastidores.

Fortes afirmou que recebe com respeito a lembrança do seu nome, mas descartou a hipótese neste momento. “Agradeço por ter meu nome citado, mas não existe conversa com a senadora sobre isso. Continuarei trabalhando como deputado e pré-candidato à reeleição para representar as regiões Sul e Sudeste do Tocantins”, declarou.

O parlamentar também ressaltou que o processo de definição de vice costuma ocorrer apenas mais adiante, na fase de montagem das chapas, próximo às convenções partidárias. “A escolha de vice acontece durante a construção da chapa, nas vésperas das convenções. Até lá, muita coisa muda”, disse.

Nos bastidores, Eduardo Fortes tem sido mencionado com frequência por lideranças municipais e interlocutores de partidos da base, em razão de sua atuação em pautas regionais e pela articulação junto ao Executivo. Ele reforçou que mantém fidelidade política ao governador Wanderlei Barbosa, destacando alinhamento com a gestão estadual e com as demandas do interior. “Sigo firme no meu trabalho e no compromisso com o projeto que está em curso no Estado”, afirmou. Janela partidária

Outro ponto citado pelo deputado foi a janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de partido sem risco de perda de mandato. Fortes confirmou que deve conversar sobre o tema quando o prazo for aberto, mas evitou antecipar definições. “A única mudança que pode ocorrer é na janela partidária, quando vou tratar sobre uma possível mudança de partido”, explicou. Esforços na reeleição