Ex-secretária de Educação de Carlesse, Adriana Aguiar oficializa apoio a Gutierres Torquato

Por Redação

Nesta terça -feira, 12, a ex-secretária de Estado da Educação na gestão de Mauro Carlesse, Adriana Aguiar, declarou oficialmente apoio ao projeto político do deputado estadual Gutierres Torquato (PDT). O anúncio, realizado em Gurupi, simboliza a convergência entre a experiência técnica da ex-gestora e a atuação parlamentar de Torquato, visando consolidar uma base de propostas voltadas ao setor educacional.

A aliança possui um forte componente simbólico e pessoal: Adriana foi professora de Gutierres em Gurupi, relação que ambos destacaram como pilar de confiança para o trabalho conjunto. Para o parlamentar, a adesão de Adriana qualifica seu palanque com uma figura de reconhecimento técnico e trânsito entre os profissionais do ensino.

Valorização do magistério

Durante o anúncio, Gutierres Torquato enfatizou que a chegada da ex-secretária eleva o nível do debate sobre políticas educacionais no Legislativo Estadual.

“Recebo com satisfação o apoio de uma profissional premiada e que geriu a pasta estadual com dedicação. Essa parceria reforça nosso compromisso em construir ações concretas para valorizar os educadores em todo o Tocantins”, afirmou o deputado.

Adriana Aguiar, por sua vez, justificou a decisão baseada na evolução pública de seu ex-aluno. “É motivo de orgulho ver um fruto da educação trabalhando com seriedade. Vejo no Gutierres um parlamentar comprometido e com projetos que olham para as necessidades reais do nosso estado”, declarou a ex-secretária.

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