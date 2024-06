Governador Wanderlei Barbosa descarta candidatura ao Senado em 2026

da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) declarou, com firmeza, que não tem intenção de disputar as eleições de 2026. A declaração foi confirmada e divulgada pelo jornalista Cleber Toledo, apesar de ser cotado como um forte candidato ao Senado daqui a dois anos, Barbosa assegurou que terminará seu mandato à frente do governo estadual até dezembro de 2026 e não renunciará em abril daquele ano para se desincompatibilizar e concorrer a qualquer outro cargo.

“Não renunciarei de forma alguma. Terminarei meu mandato”, afirmou o governador, deixando claro seu compromisso com a administração do estado até o final de seu mandato.