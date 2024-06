Josi Nunes planeja para ter apoio da Federação de PT-PCdoB e PV

Prefeita de Gurupi e em pré-campanha, Josi Nunes (UB) recebeu nesta semana a visita de representantes da federação “Brasil da Esperança”, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV). A gestora articula o apoio das siglas ao projeto pela reeleição, que já conta com Partido Liberal (PL), Podemos, Partido Renovação Democrática (PRD) e o Agir.

Pois quero aqui o apoio dos gurupienses a uma conterrânea que tem mostrado todos os dias como trabalhar para o povo. Deixo aqui meu compromisso com toda cidade e afirmo: estamos discutindo o futuro de Gurupi. Um futuro que vem sendo moldado por mim com responsabilidade, honestidade, investimentos e zelo. Convido todos a se unirem, pois só com a união é possível desenvolver mais projetos para nossa amada cidade”, afirmou.