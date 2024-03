Passando a limpo os bastidores da política eleitoral em Gurupi

Por Wesley Silas

A janela partidária é um período em que os políticos em mandato podem trocar de partido sem perder seus cargos. Em Gurupi, os destinos partidários dos vereadores estão praticamente definidos, com foco nas nominatas competitivas visando as sobras eleitorais.

Na corrida eleitoral, a prefeita Josi Nunes (UB-União Brasil) conta com o apoio dos vereadores Cezar da Farmácia, Davi Abrantes e Jair do Povo no seu partido. No PL, é provável a presença dos vereadores Zezinho Lafich, Leda Perini e Ivanilson Marinho, apesar das chances de Marinho migrar para o Agir. No Podemos, a prefeita Josi Nunes terá o vereador Colemar da Saborelle. Com a fusão do PTB e Patriota, surgiu o PRD, que receberá os vereadores Ronaldo Lira, Matheus Monteiro e o suplente Elvan Leão.

Já o deputado Eduardo Fortes (PSD) terá o apoio do vereador Rodrigo Maciel, com possibilidade de André Caixeta (PSB) segui-lo, dependendo de uma conversa entre Caixeta e o senador Irajá Abreu. O PDT também promete atrair nomes fortes, como a vereadora Marilis Fernandes. O Republicanos, partido do governador Wanderlei Barbosa, formará uma chapa competitiva, com os vereadores Rodrigo Ferreira e Débora Ribeiro.

O pré-candidato a prefeito, Cristiano Pisoni (PSDB), optou por incluir na sua lista de vereadores nomes novos, mantendo uma postura crítica ao modelo atual.

Por fim, o ex-governador Mauro Carlesse (partido não definido) planeja retornar ao cenário político com o apoio do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato (PL).