PSDB filia Jorge Frederico; “Chapa de Vicentinho” conta também com o apoio do deputado Júnior Geo

“Estamos tendo o cuidado de regionalizar a nossa chapa. Hoje foi uma prova disso. Professor Júnior Geo, por exemplo, em Palmas. E Jorge, em Araguaína. Os dois cuidando da nossa gente. Vamos cada vez mais regionalizar a representatividade do nosso grupo por todo o Tocantins. E logo apresentaremos novos nomes de candidatos e candidatas”, disse o pré-candidato ao governo Vicentinho Júnior.

Por Redação

Quarto parlamentar mais votado no pleito de 2022 para a Assembleia Legislativa com 24.929 votos (2,97%), o deputado estadual Jorge Frederico é o mais novo integrante do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Tocantins.

A sua filiação foi oficializada nesta terça-feira, dia 24, pelo presidente do partido no Tocantins, o pré-candidato ao governo do Estado, deputado federal Vicentinho Júnior. “A chapa vai se tornando cada vez mais robusta, regionalizada e formada por companheiros que têm serviço prestado ao nosso Estado, com trabalho comprovado voltado à melhoria da vida do nosso povo tocantinense”, disse.

Para Jorge Frederico, seu ingresso no ninho tucano é “mais do que uma mudança de partido, é a consolidação de um propósito”. “Chego com o compromisso e o propósito de fortalecer um projeto político sério, forte, voltado para o desenvolvimento do estado e por uma gestão pública eficiente, transparente e próxima das pessoas”, declarou.

Ele fez questão de agradecer a Vicentinho Júnior pelo convite e a receptividade dos deputados Toinho Andrade (federal) e Júnior Geo, seu colega de Assembleia Legislativa. “Estou sendo recebido com muito carinho pelos homens e mulheres que integram esta sigla histórica no Tocantins. Cada vez mais animado para trabalhar.”

Trabalho constante

Vicentinho Júnior comentou que a ideia do grupo é eleger de cinco a seis deputados estaduais. “Seguiremos trabalhando. Isso é fruto de um trabalho constante de sensibilização, de confiança ao nosso projeto e o que queremos para o governo do Estado, Assembleia, Câmara Federal e o Senado. Com pessoas comprometidas com a causa do Tocantins, quem ganha é o tocantinense”, complementou.

Geo permanece

Mais cedo, o PSDB havia anunciado a permanência do deputado estadual Professor Júnior Geo, que teve 12.798 (1,53%) na eleição de 2022 e na candidatura à prefeitura de Palmas em 2024 recebeu 44.326 votos (27,99%).

Juntos, Geo e Frederico tiveram quase 40 mil votos no pleito de 2022. Eles se juntam a outros parlamentares com mandato: Vicentinho Júnior, pré-candidato ao governo, e Toinho Andrade (os mais votados para a Câmara em 2022; juntos tiveram mais de 119 mil votos).

Chapa regionalizada

Vicentinho destacou que o objetivo do grupo é ampliar a representatividade do Tocantins nas chapas majoritária e proporcionais. “Estamos tendo o cuidado de regionalizar a nossa chapa. Hoje foi uma prova disso. Professor Júnior Geo, por exemplo, em Palmas. E Jorge, em Araguaína, cuidando da nossa gente. Vamos cada vez mais regionalizar a representatividade do nosso grupo por todo o Tocantins. Logo apresentaremos novos nomes de candidatos e candidatas para este projeto de gestão e de gente”, finalizou Vicentinho Júnior.

PERFIL

Jorge Frederico é natural de Araguaína (TO). Filho de Jardenir Jorge Frederico (in memoriam) e Maria de Fátima do Espírito Santo Ferreira Frederico, é casado com Ludmila e pai de Jardenir Neto, Octávio e Manuella.

Se formou em Ciências Contábeis. Foi cartorário, empresário, radialista esportivo e vereador por Araguaína. Eleito deputado estadual em 2014, foi reeleito em 2018. Na disputa pelo pleito em 2022, consagrou-se o representante de Araguaína mais votado na história.