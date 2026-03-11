Representatividade em xeque: A encruzilhada política que pode deixar o Sul do Tocantins, mais uma vez, sem voz em Brasília

Alianças fragmentadas na Câmara de Gurupi ameaçam o fortalecimento das regiões Sul e Sudeste no Congresso Nacional

Por Wesley Silas GURUPI – O papel de um vereador transcende a fiscalização municipal; ele é o elo fundamental para consolidar a força política de uma região. Em Gurupi, o discurso de “união regional” — amplamente defendido na tribuna da Câmara — enfrenta agora o teste da realidade. Com a proximidade das eleições, as coalizões estratégicas dão lugar a interesses isolados, revelando um cenário de fragmentação que pode comprometer a representatividade das regiões Sul e Sudeste na Câmara Federal.

O racha no discurso regionalista

Embora o eleitorado local demande nomes com legitimidade e enraizamento comunitário, parte dos parlamentares gurupienses optou por apoiar candidatos de outras bases. Conforme apurou o Portal Atitude , a região possui nomes competitivos que compreendem as prioridades locais, como o empresário Cristiano Pisoni (PSDB) , Luana Nunes (PL) , Pedro Morais (PDT) , Mauro Carlesse (PSD) e Débora Ribeiro (Republicanos) . Entretanto, o alinhamento de alguns vereadores com figuras externas, como Alfredo Júnior , acende o alerta sobre a manutenção de oligarquias políticas distantes do cotidiano do sul do Estado.

O mapa dos apoios na Câmara

Dos 17 parlamentares de Gurupi, a maioria já definiu seus rumos. A pré-candidata Luana Nunes (PL) concentra o maior volume de apoio na Casa, contando com os vereadores:

Rodrigo Ferreira (PP)

Matheus Monteiro (PRD)

Jair do Povo (UB)

Walter Coelho (Republicanos)

Célia Lima (PSD)

O presidente da Câmara, Ivanilson Marinho (PL) , vive um impasse estratégico. Dividido entre o compromisso com o segmento evangélico e o apoio recebido da prefeita Josi Nunes, Marinho avalia se mantém a aliança com Luana Nunes ou se migra para a base do deputado federal Pastor Felipe Martins (PL) .

Isolamento interno e influência externa

Um dado intrigante é a falta de apoio aos “pratas da casa”. Mesmo com dois vereadores no exercício do mandato pleiteando uma vaga federal — Pedro Morais (PDT) e Débora Ribeiro (Republicanos) —, nenhum de seus pares manifestou apoio formal às suas pré-candidaturas. Pedro Morais, inclusive, busca anuência partidária para se desfiliar do PDT e ingressar no PSD, sob a liderança do vice-governador Laurez Moreira.

Por outro lado, candidatos de outras regiões ganham terreno. A deputada estadual Janad Valcari (PP) conta com o apoio de Colemar da Saborelle (Podemos) e Leda Perini (PL). Já Iratã Abreu (PSD), embora tenha raízes em Gurupi (por ser a cidade em que ele o sue família viveram a infância e adolescência), é sustentado pela base de Laurez Moreira, incluindo André Caixeta (PSB), Romildo Santos (PDT), Marilis Fernandes (PDT) e Mário César Lustosa (UB). O vereador Ronaldo Lira (PRD) sinaliza apoio a Alfredo Júnior, nome articulado localmente pelo ex-vice-prefeito e atual suplente de deputado estadual, Glaydson Nato (PL).

Protagonismo estadual

No âmbito da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais Eduardo Fortes (PSD) e Gutierres Torquato (PDT) tentam mitigar essa dispersão. Eles buscam criar um elo direto entre as demandas municipais e as decisões federais ao apoiarem, respectivamente, Luana Nunes e o ex-governador Mauro Carlesse. A estratégia visa garantir que o Sul do Tocantins não seja apenas um “curral eleitoral” para candidatos externos, mas protagonista de suas próprias decisões. Priorizar candidatos “paraquedistas”