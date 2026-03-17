Voto Jovem: 17 mil novos eleitores podem desequilibrar disputa pelo Governo em 2026

Com cinco pré-candidaturas postas, engajamento de adolescentes de 16 e 17 anos torna-se alvo estratégico em cenário de indefinição política.

Por Wesley Silas, com informações do TRE

O Tocantins consolidou-se como a terceira maior força eleitoral jovem da região Norte, somando 17.361 eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar. Em um cenário político marcado pela antecipação de cinco pré-candidaturas ao Governo do Estado, esse contingente de votos facultativos deixa de ser apenas um dado estatístico para se tornar um fiel da balança na sucessão estadual de 2026.

A mobilização ganha força com a Semana do Jovem Eleitor, promovida pela Justiça Eleitoral entre os dias 16 e 20 deste mês. O objetivo é converter o interesse cívico em títulos eleitorais efetivos. Em Palmas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) registra 2.465 jovens nessa faixa etária, um público que, embora não seja obrigado a votar, demonstra engajamento crescente em pautas como educação, empregabilidade e inovação.

Tabuleiro político pulverizado O interesse da juventude ocorre em meio a um tabuleiro político pulverizado. Atualmente, cinco nomes figuram como pré-candidatos ao Executivo: a senadora Dorinha Seabra (União Brasil), o vice-governador Laurez Moreira (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), o deputado federal Vicentinho Júnior (PP) e o empresário Ataídes Oliveira (Novo).

Cidadania Ativa: Exemplos de engajamento precoce, como o de Bruna Lucena de Oliveira, de 15 anos, ilustram essa tendência. Ela obteve o documento em fevereiro de 2025 para garantir sua participação no pleito de 2026. “Quero entender meu papel e escolher quem nos representa”, afirmou a futura eleitora. Para sua mãe, a servidora Juliana Avelar, o ato marca o início de uma cidadania ativa que contribui para a manutenção democrática.

Como Participar: O alistamento eleitoral para jovens de 16 e 17 anos é simplificado. O processo pode ser feito via Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-TO ou presencialmente nos cartórios eleitorais. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Desafio às pré-campanhas