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terça-feira, 17 março

Política

Voto Jovem: 17 mil novos eleitores podem desequilibrar disputa pelo Governo em 2026

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Com cinco pré-candidaturas postas, engajamento de adolescentes de 16 e 17 anos torna-se alvo estratégico em cenário de indefinição política.

Por Wesley Silas, com informações do TRE

O Tocantins consolidou-se como a terceira maior força eleitoral jovem da região Norte, somando 17.361 eleitores entre 16 e 17 anos aptos a votar. Em um cenário político marcado pela antecipação de cinco pré-candidaturas ao Governo do Estado, esse contingente de votos facultativos deixa de ser apenas um dado estatístico para se tornar um fiel da balança na sucessão estadual de 2026.

Organizar encontros nas universidades com os nomes que já estão na pré-disputa ou atrair novos nomes para que os jovens os conheçam diretamente pode ser uma estratégia na prática de engajamento com comunicação na linguagem jovem com mensagem de forma autêntica de forma descontraída. Foto: IA Nano Banana.

A mobilização ganha força com a Semana do Jovem Eleitor, promovida pela Justiça Eleitoral entre os dias 16 e 20 deste mês. O objetivo é converter o interesse cívico em títulos eleitorais efetivos. Em Palmas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) registra 2.465 jovens nessa faixa etária, um público que, embora não seja obrigado a votar, demonstra engajamento crescente em pautas como educação, empregabilidade e inovação.

Tabuleiro político pulverizado

O interesse da juventude ocorre em meio a um tabuleiro político pulverizado. Atualmente, cinco nomes figuram como pré-candidatos ao Executivo: a senadora Dorinha Seabra (União Brasil), o vice-governador Laurez Moreira (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), o deputado federal Vicentinho Júnior (PP) e o empresário Ataídes Oliveira (Novo).

Cidadania Ativa: Exemplos de engajamento precoce, como o de Bruna Lucena de Oliveira, de 15 anos, ilustram essa tendência. Ela obteve o documento em fevereiro de 2025 para garantir sua participação no pleito de 2026. “Quero entender meu papel e escolher quem nos representa”, afirmou a futura eleitora. Para sua mãe, a servidora Juliana Avelar, o ato marca o início de uma cidadania ativa que contribui para a manutenção democrática.

Como Participar: O alistamento eleitoral para jovens de 16 e 17 anos é simplificado. O processo pode ser feito via Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-TO ou presencialmente nos cartórios eleitorais. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado.

Desafio às pré-campanhas

 A ascensão do eleitorado jovem no Tocantins impõe um desafio às pré-campanhas: a necessidade de renovação do discurso. Em uma eleição que se desenha extremamente concorrida e sem um favorito absoluto, o jovem de 16 anos deixa de ser um espectador para se tornar um protagonista. O fortalecimento dessa participação não apenas oxigena a democracia, mas obriga os postulantes ao Governo a apresentarem soluções concretas para uma geração que exige resultados imediatos e transparência, sob pena de serem sumariamente descartados nas urnas.

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