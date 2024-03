ACIG divulga nomes dos ganhadores da campanha do III Natal Festival de Prêmios

Por Redação

Estiveram presentes na entidade, o presidente da associação, Wilson de Souza, o gerente geral da agência do Sicredi em Gurupi, Willyan Cardoso, o gerente de pessoa jurídica do Sicredi, Marcelo Benosse, o vice-presidente da Faciet Tocantins, Jair Sakai, o diretor comercial da entidade, Rafael Salmo e o empresário e participante da campanha da Renato Veículos, Jonathan Davis.

O sorteio teve como organizador, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (Faciet), fomento do Governo do Tocantins, por meio da SICS (Secretaria da Industria, Comércio e Serviços), CDE (Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado) e PICS (Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços).

Como patrocinadores a campanha teve as seguintes empresas: Quarteto Supermercados, Byte Sistemas e Supermercados Beira Rio, além do apoio da Prefeitura Municipal de Gurupi.

A live do sorteio está disponível aqui no Instagram da associação, assim como a lista de ganhadores: @aciggurupi.

A lista também está disponível no site da associação. Clique aqui e confira os nomes dos ganhadores.