Noite Gospel reúne multidão em adoração durante segundo dia da Expo Gurupi

da redação

Na noite desta quarta-feira (01), a Expo Gurupi testemunhou um espetáculo de fé e adoração com a realização da Noite Gospel. O público, numeroso e entusiasmado, se reuniu para louvar e celebrar a espiritualidade em uma atmosfera de harmonia e devoção.

O evento contou com apresentações de destaque no cenário gospel, incluindo os renomados artistas Maria Marçal, André e Felipe e Leandro Borges. Cada artista, com seu estilo único, encantou e emocionou a plateia, elevando os corações e as mentes em gratidão e louvor.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, enfatizou a importância da Noite Gospel como uma oportunidade não apenas de entretenimento, mas também de fortalecimento espiritual e integração comunitária. “É uma honra receber tantos talentos da música gospel em nosso evento. A fé é uma parte essencial da nossa cultura e esta noite é um reflexo disso”, destacou Stival.

Entre os momentos mais marcantes da noite, Maria Marçal expressou sua gratidão ao presidente Stival e à cidade de Gurupi em um emocionante agradecimento. “Quero agradecer imensamente ao presidente João Victor por nos proporcionar este momento único de louvor e adoração. É uma bênção estar aqui nesta noite abençoada”, declarou.

Fotos: Rogério Miranda