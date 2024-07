ACIG e nova Agência do Sicredi em Gurupi, fecham parceria de sucesso

Por Redação

A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, fechou uma superparceria com a Cooperativa de Crédito Sicredi e agora terá uma baia de atendimento comercial dentro da nova agência, localizada na Rua S-15.

A ideia da parceria veio de uma conversa entre o presidente da associação Wilson de Souza e do gerente da nova agência do Sicredi, Charles Pezzutti, aprovada pela diretoria da entidade e executivo da instituição financeira.

Algumas vantagens serão disponibilizadas para associados ACIG e Sicredi, como:

• Boletos de cobrança com condições especiais

• Folha salarial isenta de tarifas

• PIX sem custos para envios e recebimentos

• Condições especiais em consórcios e aplicações financeiras

• Descontos de até 30% nas taxas de máquina de cartões

“O Sicredi junto com a ACIG, vem trazendo diversos benefícios para o empresariado local desde 2017, quando inauguramos a nossa agência aqui e fomos prontamente muito bem recebidos. Tivemos as portas abertas pela ACIG desde então”, falou Charles Pezzutti, gerente da agência.

E Charles ainda completou: “Agora com a inauguração da nova Agência da S-15, a gente solidifica ainda mais esse compromisso com empresariado local, com um espaço amplo dentro da agência do Sicredi, que a gente está chamando carinhosamente de espaço ACIG. É um espaço amplo para receber o associado ACIG e associado Sicredi, que quer usufruir dos benefícios criados através dessa parceria. Então esperamos por todos na nossa inauguração no próximo dia 10, às 19h, na Rua S-15”, disse ele.

“Para nós é uma felicidade tamanha essa expansão da ACIG. Agradeço imensamente ao Charles e toda equipe do Sicredi por essa parceria. Queremos trazer novos associados para ambas instituições. E ainda temos esse agregado de vantagens para associados ACIG e Sicredi. Temos a certeza que teremos muito sucesso”, disse Wilson de Souza.