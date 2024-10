Deputado Eduardo Fortes reforça apoio a novos projetos sociais e a agroindústria em visita ao grupo Cooperfrigu

Por Redação

Neste sábado (26), o deputado estadual Eduardo Fortes visitou as instalações da Cooperfrigu, uma das maiores empresas de processamento de carnes da região sul do Tocantins. Durante a visita, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o setor agroindustrial e ressaltou a importância de parcerias para o desenvolvimento econômico do estado.

“A Cooperfrigu é um exemplo de sucesso que gera empregos e promove o crescimento de Gurupi e de toda a região sul. Nosso papel é continuar trabalhando em parceria com empresas como essa”, destacou Fortes, que também é presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria.

O deputado já tem um histórico de parcerias com a Cooperfrigu, apoiando projetos de impacto social e econômico como as hortas comunitárias, que beneficiam milhares de famílias, e a Casa de Apoio Nova Esperança, que acolhe mensalmente centenas de pessoas. Além do projeto Atleta do Amanhã, voltado para crianças e jovens, que incentiva a prática esportiva.