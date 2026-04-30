Gurupi assume protagonismo ambiental e torna-se o único município do Tocantins a emitir autorizações para desmatamento via Sinaflor

Por Wesley Silas

A gestão ambiental no Tocantins acaba de ganhar um novo capítulo com a consolidação de Gurupi como referência tecnológica e administrativa. Embora divida a competência de licenciamento com Palmas, Araguaína e Porto Nacional, a Capital da Amizade alcançou um feito inédito: é o único município do estado habilitado a emitir autorizações de supressão de vegetação com homologação direta do Ibama, através do Sinaflor.

Mas o que isso significa na prática? O Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) é a plataforma oficial do Governo Federal que digitaliza e monitora todo o ciclo dos recursos florestais no Brasil. Ele funciona como uma “certidão de nascimento e trajetória” da madeira e de outros produtos da flora, garantindo que qualquer intervenção no meio ambiente seja rastreável e esteja dentro da lei.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, esse avanço coloca Gurupi em um patamar de eficiência que desburocratiza a vida do produtor rural e do empreendedor, sem abrir mão do rigor ecológico. “Gurupi é um dos quatro municípios que podem fazer licenciamento, mas no que diz respeito à autorização via Sinaflor, somos os únicos”, destaca o secretário.

Ao integrar os processos de licenciamento ao cadastro nacional, o município não apenas combate o desmatamento ilegal, mas também oferece segurança jurídica para quem produz, atraindo investimentos que agora contam com o selo de conformidade ambiental do Ibama.

COEMA reconhece aptidão de Gurupi para realizar Licenciamento Ambiental e município inicia integração ao sistema estadual

Decisão do COEMA habilita gestão municipal a conduzir processos inclusive em APAs, garantindo agilidade e segurança jurídica para empreendedores locais.