Após recomendações, TCE constata melhorias no Hospital Municipal de Peixe

Técnicos da Corte de Contas retornaram ao município para verificar cumprimento de recomendações feitas em setembro de 2025

Por Redação

A equipe do TCE de Olho voltou ao Hospital Municipal Antônio Pires, na cidade de Peixe, nesta segunda-feira, 27. A ação do Tribunal de Contas do Tocantins, por meio da Coordenadoria de Auditorias Especiais (Coaes), teve como objetivo verificar as melhorias executadas pela Prefeitura na unidade hospitalar. Há sete meses, durante visita surpresa, os técnicos constataram uma série de irregularidades que poderiam gerar riscos aos pacientes e aos próprios servidores.

A chegada ao hospital ocorreu por volta das 13h, com início imediato das verificações. “O objetivo principal é contribuir com a sociedade, fazendo a fiscalização e verificando se as recomendações da Corte de Contas foram, de fato, implementadas. Vemos nisso, também, uma forma de contribuir com a própria gestão municipal”, disse Jaryd Cardoso, técnico da equipe de Monitoramento do TCETO.

O relatório do TCE de Olho, elaborado a partir da visita ao Hospital Municipal em setembro de 2025, e encaminhado a Quinta Relatoria, de titularidade da conselheira Doris de Miranda Coutinho, apontou 24 achados, ou seja, situações de irregularidades que necessitavam de correções. Algumas eram questões administrativas que fugiam da normalidade, como as escalas de plantões médicos, que indicavam atuação dos profissionais por até 72 horas consecutivas, e dos farmacêuticos por até 96 horas seguidas. A situação foi resolvida com a adoção de folha de ponto e reorganização das jornadas de trabalho.

Outra constatação do TCE de Olho foi a mudança implementada na rede gasosa e no espaço utilizado para armazenar os cilindros de ar comprimido usados pelos pacientes. Os equipamentos ganharam um novo local, liberando totalmente o corredor para a circulação de pessoas.

Servidores e pacientes também passaram a contar com os benefícios proporcionados pelos novos aparelhos de ar-condicionado, instalados em salas administrativas, refeitório e outros ambientes. O relatório da Coaes havia apontado a ausência dos equipamentos, situação que causava desconforto tanto a quem trabalhava no local quanto aos pacientes em recuperação.

Entretanto, uma das mudanças mais significativas observadas pelos técnicos foi a aquisição de um novo aparelho de raio X. Em setembro, o TCE de Olho verificou que o equipamento ainda em uso necessitava de manutenção. Contudo, nesta segunda-feira, um aparelho novo, digital, foi encontrado na unidade, pronto para ser instalado.

A mudança refletirá não apenas no bem-estar do técnico que opera o sistema, mas também no fluxo de trabalho, visto que, por ser digital, o raio X não utiliza produtos químicos para revelação dos exames e, por isso, também não gera resíduos descartados na rede de esgoto. O novo aparelho ainda precisa ser instalado e colocado em funcionamento para garantir os benefícios propostos aos usuários. O TCE segue de olho.

Fotos: Luiz Henrique Machado / Ascom TCETO