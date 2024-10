shows de Hugo e Guilherme, Banda Som & Louvo fazem parte da programação do aniversário de Paraíso do Tocantins

Por Redação

Em comemoração aos 61 anos de emancipação política de Paraíso do Tocantins, a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo (Semactur), realizou uma programação festiva, com a realização de dois grandes shows, que aconteceram entre os dias 21 e 22 de Outubro, na Avenida A, no Setor Milena.

A primeira noite de evento contou com grande público, especialmente das igrejas de Paraíso, que curtiram o show da Banda Som & Louvor, além das apresentações de grupos musicais de igrejas evangélicas.

Subiram ao palco, na segunda noite de evento, Dj Motta, Mário Neto e Gabriel e a dupla Hugo e Guilherme, atração muito aguardada pelo público de Paraíso. “Essa dupla sensacional foi escolhida pelo público para celebrar os 61 anos da cidade mais amada do Brasil”, destacou a Secretária de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento.

Em sua fala, o Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, comemorou a realização do show e os 61 anos da cidade:

“Hoje é o aniversário de Paraíso e nós temos muito o que comemorar. Agradeço em primeiro lugar o nosso bom Deus, que cuida de tudo, e eu tinha um sonho de fazer um show da dupla Hugo e Guilherme aberto para a população. Paraíso ama essa dupla! Obrigado a todos, estamos juntos>”

Ainda como parte das festividades de aniversário, será realizado nesta quarta-feira, 23 de Outubro, o tradicional Desfile Cívico, a partir das 16h no Centro da cidade, e em seguida, uma sexta-cultural especial de aniversário, na praça José Torres, também na região central da cidade.