Adailton Fonseca afirma que gestão Josi Nunes prioriza planejamento de longo prazo

Para o vice-prefeito, a inauguração da nova iluminação no trecho que liga Gurupi à saída para Peixe demonstra uma administração que “pensa não só no presente, mas no futuro” do município.

Por Wesley Silas

Na noite desta segunda-feira (5), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL), entregaram o novo sistema de iluminação em LED no trecho da BR-242 entre a saída para Peixe e a subestação de Furnas. Durante o ato, Fonseca enfatizou que a obra não é um fato isolado, mas parte de uma estratégia de crescimento ordenado. Segundo o vice-prefeito, a gestão atual “faz um trabalho de pensar não só no presente, mas no futuro”, estruturando as bases para o desenvolvimento econômico e logístico das próximas décadas.

Integração com as Perimetrais e visão estratégica

Adailton Fonseca destacou que a iluminação da BR-242 é fundamental para a viabilização das novas perimetrais Norte e Sul. Localizadas estrategicamente próximas ao Centro Administrativo, essas vias conectarão Gurupi à BR-153 (Belém-Brasília), facilitando o acesso a Palmas e ao sul do país.

“Estamos construindo o futuro de Gurupi, um pedaço de cada vez”, afirmou o vice-prefeito, reforçando que a administração tem pautado suas ações em planejamentos de médio e longo prazo. Para ele, as intervenções nas entradas e saídas da cidade representam mais do que estética; são investimentos em qualidade de vida e segurança que preparam o município para novas demandas habitacionais e comerciais.

Impactos na eficiência e desenvolvimento

A utilização da tecnologia LED e de sistemas de telegestão é apontada por Fonseca como prova desse compromisso com o futuro. A escolha por soluções modernas permite uma economia de até 80% nos cofres públicos, garantindo sustentabilidade financeira para as próximas gestões.

Além do aspecto fiscal, o vice-prefeito ressaltou que a iluminação eficiente é um pilar da segurança pública e do fortalecimento do comércio noturno. Ao “romper a barreira do ciclo solar”, a gestão busca fomentar a chamada economia 24 horas, valorizando o mercado imobiliário e gerando novas oportunidades de emprego para a população gurupiense.

Análise Política Ao centralizar o discurso na ideia de “construção do futuro”, o vice-prefeito Adailton Fonseca busca conferir um caráter de legado técnico e administrativo à gestão de Josi Nunes. A estratégia visa desvincular a imagem do governo de ações meramente paliativas, posicionando a prefeita como uma gestora focada em infraestrutura estruturante. Politicamente, essa narrativa de planejamento a longo prazo serve para justificar investimentos atuais e projetar uma continuidade administrativa baseada em resultados de eficiência tecnológica e integração regional.