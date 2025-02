Adailton Fonseca representa prefeita Josi na celebração dos 50 anos do 4° BPM de Gurupi e reforça a parceria com a Polícia Militar

Por Redação

O 4° Batalhão de Polícia Militar de Gurupi, celebrou nesta semana meio século de história e dedicação à segurança pública da região. Criado em 1975, o batalhão se consolidou ao longo dos anos como uma referência no Sul do Tocantins, especialmente após a criação do Estado.

O evento comemorativo contou com a presença de diversas autoridades da Polícia Militar, entre elas o comandante geral do Estado, Tenente Coronel Márcio Barbosa, que fez questão de ressaltar a relevância histórica da unidade. “Aqui em Gurupi, temos muita facilidade de lidar com a tropa e muitas conquistas. Eu também deixei minha marca enquanto comandante, por isso sou muito grato a esse batalhão”, declarou o comandante, lembrando que 8 dos 18 comandantes gerais do Tocantins foram naturais de Gurupi, uma evidência da influência e tradição da cidade na Polícia Militar do Estado.

O comandante do 4° BPM, Tenente Coronel W Costa, agradeceu a presença a comunidade e reforçou o orgulho de integrar a história do batalhão. “Hoje, estamos recebendo a sociedade na nossa casa, celebrando 50 anos de história com muito orgulho e a sensação de dever cumprido”, afirmou o comandante, destacando a importância da unidade na prestação de serviços de qualidade para a população regional.

O vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca, também esteve presente e reforçou a parceria entre a Polícia Militar e o poder público municipal.

“O progresso só se faz com segurança e união das forças. A Polícia Militar é um parceiro de primeira mão, e a segurança pública é fundamental para a qualidade de vida de todos. Por isso, nada mais justo que essa linda festa em homenagem a este dia tão especial”, concluiu Adailton.