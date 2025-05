Adolescente morre afogada durante banho no rio Dueré

da redação

Uma adolescente de 15 anos morreu enquanto se banhava no Rio Dueré, no município de Dueré. A vítima foi identificada como Ana Lídia Cavalcante Ribeiro, natural de Formoso do Araguaia.

De acordo com informações preliminares, Ana Lídia estava acompanhada de um grupo de pessoas e se banhava em uma parte rasa do rio quando começou a se contorcer e submergiu. Após notar a demora no retorno à superfície, os acompanhantes passaram a mergulhar em busca da adolescente, que foi encontrada cerca de 8 metros do local em que afundou, já desfalecida.

A jovem foi rapidamente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Dueré, mas não resistiu e teve o óbito confirmado.