Aliança do Tocantins comemora 37 anos com show de Rick e Renner

Por Redação

A cidade de Aliança do Tocantins celebrou seu 37º aniversário com um evento musical marcante na Feira Coberta, onde a aclamada dupla sertaneja Rick e Renner animou o público. A multidão desfrutou de uma seleção de grandes sucessos, acompanhando a dupla desde a primeira música até o final, em um show vibrante e cativante. O prefeito Elves Guimarães deu as boas-vindas aos artistas, estando ao lado do radialista e cantor Clayton Aguiar, representante do senador Eduardo Gomes no evento.

Durante a apresentação, Rick e Renner fizeram questão de destacar a alegria do reencontro com o amigo Clayton Aguiar, expressando sua gratidão por todo o apoio recebido ao longo dos anos.