Aliança do Tocantins: Morador faz críticas à gestão municipal sobre descaso no recolhimento do lixo da cidade após show da dupla Rick e Renner

Por Wesley Silas

Na esteira das comemorações do 37º aniversário de Aliança do Tocantins, que contou com um show da dupla Rick e Renner, críticas foram direcionadas à administração municipal. Um morador da cidade enviou ao Portal Atitude várias imagens e uma mensagem expressando insatisfação com a gestão da coleta de lixo na cidade e questionando o valor desembolsado para a realização da apresentação musical.

“É lamentável a situação em que Aliança se encontra, especialmente no que se refere à coleta de lixo, que não é realizada há mais de uma semana. Isso reflete diretamente na imagem da nossa cidade. O prefeito Elves Guimarães precisa se comprometer mais com o meio ambiente e a limpeza urbana”, destacou o morador. Ele também chamou a atenção para a responsabilidade dos vereadores na fiscalização e na busca de soluções para essas questões.

O Portal Atitude procurou obter uma declaração do prefeito Elves Guimarães, mas não conseguiu contato até o momento. O espaço permanece aberto para que o prefeito possa se manifestar, em respeito ao princípio do contraditório.