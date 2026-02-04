Após ação do MPE, ASCOMG defende realização do Carnaval de Gurupi e destaca importância para a economia criativa local

Em nota, Associação de Compositores e Músicos manifesta apoio ao evento após ação judicial do Ministério Público que questiona investimentos na festividade.

Por Wesley Silas

A Associação de Compositores e Músicos de Gurupi (ASCOMG) divulgou, nesta quarta-feira (04), uma nota oficial em defesa da realização do Carnaval de Gurupi. O posicionamento ocorre após o Ministério Público do Tocantins (MPTO) ingressar com uma ação judicial que solicita a suspensão dos gastos públicos com a festividade. A entidade representativa argumenta que o evento é vital para a manutenção da renda de artistas e profissionais da cultura da região.

Valorização da cultura e geração de renda

No documento, a ASCOMG ressalta que, embora respeite as atribuições e a importância do Ministério Público na fiscalização dos recursos, o Carnaval deve ser compreendido como uma ferramenta de economia criativa. Segundo a associação, a festa garante trabalho imediato para músicos, bandas regionais e diversos prestadores de serviços que compõem a cadeia produtiva local.

“Defendemos o diálogo e soluções responsáveis que assegurem a legalidade sem prejudicar a valorização da arte, da música e da economia criativa do nosso município”, afirma o comunicado. A entidade reforça que o Carnaval de Gurupi é uma das principais expressões da cultura popular do estado, sendo fundamental para o fortalecimento da identidade local.

Diálogo e legalidade

A associação encerra o posicionamento com um apelo às autoridades para que o impasse seja resolvido por meio de soluções que não inviabilizem o setor cultural. Para a ASCOMG, é possível conciliar o cumprimento das normas jurídicas com a preservação do calendário festivo, garantindo que os artistas locais sejam ouvidos no processo de decisão.