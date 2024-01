Juiz pioneiro no Tocantins morre ais 66 anos em Araguaína; TJ lamenta

da redação

O Poder Judiciário do Tocantins informou o falecimento do juiz Sérgio Aparecido Paio, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (31), aos 66 anos. Titular da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Araguaína, o juiz Sérgio Paio deixa esposa, três filhos e dois netos. Paulista, veio para o Tocantins em 1989 para assumir vaga no primeiro concurso da magistratura tocantinense, servindo por quase 35 anos o Judiciário do Estado.

Escolheu Araguaína para servir a sociedade e consolidar sua carreira. Magistrado vocacionado, atuava com maestria e era exemplo de retidão para os colegas. Divertido e brincalhão, sua presença era sempre motivo de alegria para todos ao seu redor.

“O Poder Judiciário do Tocantins amanhece em profundo luto por essa perda irreparável. Sérgio Paio sempre edificou a magistratura com sua competência e comprometimento. Iniciamos nossa carreira juntos, oriundos do mesmo concurso, sua partida repentina deixa dor e tristeza em todos nós”, declara a presidente do Tribunal de Justiça Etelvina Maria Sampaio Felipe.

Magistrados e servidores também manifestam suas condolências à família, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que traga o conforto necessário a todos.

O velório será realizado no Fórum de Araguaína, a partir das 12h, e o sepultamento está previsto para 16h, desta quarta-feira (31/1), no cemitério da cidade, Jardim das Paineiras.