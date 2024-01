Prefeito de Araguaína investirá recurso do Carnaval para ampliação de creche e no novo cemitério público

da redação

A Prefeitura de Araguaína irá destinar o recurso previsto para a organização das comemorações de Carnaval para as obras do CEI (Centro de Educação Infantil) Constantino Pacífico de Oliveira, na Vila Cearense, e do novo Cemitério Municipal do Setor Monte Sinai. O investimento, na ordem de R$ 1 milhão, será do Tesouro Municipal e já deve ser aplicado nas próximas semanas na obra da creche, que está licitada. O cemitério está em fase de habilitação técnica das empresas participantes.

O prefeito Wagner Rodrigues explica que a decisão de redirecionar o investimento é para atender demandas importantes da cidade ainda dentro do cenário de contenção de despesas e otimização dos recursos públicos.

“Geralmente as contratações musicais para o Carnaval são feitas seis meses antes do evento e, naquela época, enfrentávamos dificuldades com as contas públicas por causa das reduções de repasses governamentais. Então tivemos que tomar a decisão de priorizar alguns investimentos necessários para manter a qualidade dos serviços prestados à população e tenho certeza de que os cidadãos vão compreender nossa decisão”.

A obra de reforma e ampliação do CEI Constantino terá o investimento de cerca de R$ 600 mil e o novo cemitério do Monte Sinai está orçado em R$ 4,3 milhões. Do recurso previsto para o Carnaval, 60% irão custear toda a obra da creche e o restante irá para pagar as etapas iniciais do cemitério.

Mais estrutura

O CEI Constantino Pacífico receberá uma reforma completa que contemplará a troca de todo o telhado, novas instalações elétricas, hidrossanitárias e pluviais, pintura completa e troca de estruturas danificadas ou degastadas. O espaço receberá, ainda, uma nova cozinha, novas salas administrativas e novos banheiros, além da adequação de todas as salas de aula. Atualmente, a creche atende cerca de 300 alunos dos setores Vila Cearense, Vila Piauí, Sonhos Dourados, Jardim Pedra Alta, Jardim dos Ipês, José Ferreira, entre outros da região.

Novo cemitério público

O Cemitério do Monte Sinai será construído no modelo de jazigos subterrâneos, com dois pavimentos abaixo do solo. Ao todo, a área tem a capacidade de receber 8.578 jazigos e, nesta primeira etapa, serão construídos 1.676.O espaço será totalmente murado, terá um portal de entrada, vias asfaltadas com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), jazigos de concreto com lajes impermeabilizadas para evitar a contaminação dos lençóis freáticos, quatro capelas, prédio administrativo, banheiros e vestiários, além do manejo ambiental em todas as etapas.

(Por Ricardo Sottero | Imagem: Secretaria do Planejamento de Araguaína)