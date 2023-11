Sebrae lança Rota Gastronômica com os melhores pratos da culinária de Araguaína, Filadélfia e Babaçulândia

da redação

O Sebrae Tocantins vai lançar a Rota Gastronômica Sabores Vale dos Grandes Rios em Araguaína, na próxima terça-feira, 5 de dezembro. O caminho, que contempla o que há de melhor na culinária do norte do Estado, apresentará pratos de Araguaína, Babaçulândia e Filadélfia.

Ao todo, 27 pratos feitos à base de peixes, chambari, churrasco, massas e outras iguarias do Tocantins estão presentes na Sabores Vale dos Grandes Rios. Também durante o lançamento, o Sebrae apresentará um catálogo contendo produtos e experiências gastronômicas em importantes municípios que integram as três regiões.

Maikellen Carvalho, gerente do Sebrae em Araguaína, destaca que o objetivo da rota é alavancar e gerar fluxo de turistas, além de geração de emprego e renda, a fim de impulsionar o desenvolvimento econômico local, com ênfase nos donos de pequenos negócios.

“Araguaína é reconhecida como um importante centro econômico e agropecuário na região, mas vai além disso. Com uma população diversificada e culturalmente rica, a cidade oferece uma experiência gastronômica única”, reforça.

Rogério Ramos, diretor técnico do Sebrae, ressalta que a rota gastronômica Sabores Vale dos Grandes Rios celebra a potência econômica e gastronômica, que são características fundamentais desta região.

“Araguaína, Filadélfia e Babaçulândia são cidades que têm o dom de combinar essas qualidades com sabores que trazem a influência de outros lugares do Brasil. O povo dessas três cidades são acolhedores e, de fato, esses municípios nos presenteiam com sabores inconfundíveis, capazes de despertar os sentidos e proporcionar uma experiência gastronômica verdadeiramente memorável. desde pratos tradicionais até iguarias contemporâneas”, completa.