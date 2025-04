Avenida comercial do Jardim Aureny III passa por revitalização na base asfáltica

Região passa por recapeamento e a reestruturação do asfalto foi necessária para a melhoria dos serviços

Por Redação

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, realiza obras de revitalização na base asfáltica da Avenida I, do Jardim Aureny III, região sul da Capital. A avenida está passando por recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e, para garantir uma melhor qualidade e durabilidade do pavimento, foi necessário refazer a base do trecho em frente ao Sesc do setor.

Como a via apresentava pontos críticos e má conservação, a reestruturação da base asfáltica foi implementada à obra para assegurar que o recapeamento seja realizado em condições adequadas, pois trata-se de uma avenida com fluxo intenso de veículos.

A obra de recapeamento na região compreende um total de 17.044,50 m², que vai da Avenida I, localizada no Aureny III, até a Avenida Tocantins, no Aureny I. O investimento de R$ 1.273.462,77 visa melhorar o tráfego e a segurança no local.

O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Cezar Monteiro, enfatizou que a melhoria da infraestrutura na cidade atende à demanda da população. “Essas melhorias implementadas pela Prefeitura de Palmas vão impactar positivamente na vida dos moradores, contribuindo significativamente para a mobilidade urbana e qualidade de vida na região”, pontuou.

Texto: Alcione Luz

Edição: Denis Rocha