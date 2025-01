Bebê de mãe que entrou em serviço de parto em ônibus em Gurupi nasceu no HRG com 49 cm e 3.235 kg

Por Redação

Na última sexta-feira, Iara Bezerra, de 28 anos, vivenciou um episódio incomum ao entrar em trabalho de parto em um ônibus durante a viagem de Marabá para Goiânia. Em um exemplo de coordenação e assistência eficaz, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, conduzindo Iara ao Hospital Regional de Gurupi.

Iara chegou ao hospital pontualmente às 9h35, e às 9h50 deu à luz sua filha, Helena, em um parto normal. A recém-nascida, saudável, mede 49 centímetros e pesa 3.235 kg. Tanto a mãe quanto a bebê receberam os cuidados médicos necessários e se encontram em bom estado de saúde.

“Estou muito feliz e grata por tudo ter corrido bem. Agradeço a Deus e a todos que contribuíram para o nascimento da minha filha,” expressou Iara emocionada.

A enfermeira obstetra Maria Andréia da Fonseca, que estava de plantão no Centro de Parto Normal do hospital, descreveu o momento como cheio de emoção. “Nosso objetivo é sempre promover a humanização do parto, oferecendo autonomia e segurança para a parturiente,” explicou.

Fernando Mota, Diretor-Geral do HRG, elogiou a capacidade da equipe em lidar com situações de urgência. “Presenciar o nascimento de uma nova vida com saúde é extremamente gratificante. A prontidão e o profissionalismo da equipe foram essenciais para o sucesso deste caso. Além disso, agradeço ao Governador do Estado, Wanderlei Barbosa, pelos esforços contínuos na melhoria da saúde do estado,” ressaltou.