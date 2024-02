Bloco Beja: Uma tradição de 15 anos que agita o Carnaval gurupiense

Por Redação

O Bloco Beja se destaca como um ícone da festividade gurupiense, e neste ano, ele promete elevar ainda mais a euforia nas ruas com a presença de atrações de renome nacional. Entre os artistas confirmados, destacam-se Dj Brenno Paixão, WamBaster, Rooftime, e outros que garantirão trilhas sonoras inesquecíveis para os foliões.

Contudo, o diferencial que coloca o Bloco Beja em uma categoria à parte é o seu open bar, disponível 24 horas para todos os participantes. E para garantir que a diversão seja regada com cerveja sempre gelada, o bloco conta com a parceria da Câmara Fria da Barão Empreendimentos, proporcionando uma experiência refrescante e única aos foliões.

À frente desse espetáculo carnavalesco está o presidente Hugo Moreno, liderando com paixão e comprometimento. A equipe de diretores, composta por Pedro Morais, Alex Magalhães, Wester Franco, Wellington e Rafael Pimentel, trabalha arduamente para manter a tradição e a qualidade que tornam o Bloco Beja uma referência na folia de Gurupi.

Prepare-se para se perder na alegria contagiante do Bloco Beja. Com uma mistura de tradição, atrações nacionais de peso, open bar e cerveja gelada, este bloco está pronto para fazer do Carnaval de Gurupi uma experiência memorável para todos os foliões. O Bloco Beja está pronto para escrever mais um capítulo vibrante na história do carnaval gurupiense.