Bloco da Saúde abre o Carnaval de Gurupi com caminhada e ações de prevenção nesta sexta, 13

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre oficialmente o Carnaval com a tradicional Caminhada do Bloco da Saúde, que acontece nesta sexta-feira. 13. A concentração será na sede da Prefeitura, na Rua 1, na Praça Santo Antônio, com percurso pela Avenida Goiás até o Parque Mutuca a partir das 17h.

Por Redação

A ação reúne servidores da Saúde em um momento de conscientização e orientação à população sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo HIV/Aids, além de reforçar a importância do autocuidado durante o período festivo.

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Policlínica, é responsável pela organização e distribuição dos preservativos durante a programação. Segundo a coordenadora do SAE, Lilamara Tavares, a equipe vem trabalhando na preparação dos kits há vários dias.

“Estamos com um estoque bem grande de preservativos e montando kits com preservativo e lubrificante para distribuir durante o carnaval, como fazemos todos os anos. Na caminhada de sexta-feira vamos entregar tanto para quem estiver participando quanto para os lojistas da Avenida Goiás”, explicou.

Além da distribuição durante o percurso, o SAE também vai disponibilizar preservativos em pontos estratégicos da festa. A proposta é facilitar o acesso, sem constrangimento. “Pretendemos expor os preservativos nas barraquinhas, pendurados em tiras com saquinhos, para que as pessoas possam apenas passar e retirar seu kit, sem precisar pedir a ninguém. Também vamos levar expositores para o espaço do carnaval e disponibilizar nos estandes dos blocos”, explanou a coordenadora.